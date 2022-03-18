الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1336 مواطنا خلال قافلة جامعة طنطا الطبية في البحر الأحمر

قافلة جامعة طنطا
قافلة جامعة طنطا

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن قافلة الجامعة الطبية الشاملة تواصل أعمالها لليوم الثاني على التوالي فى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موضحًا أن القافلة اليوم شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالى حيث تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى.

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أضاف د. ذ كى أن الجامعة تستهدف  من إطلاق سلسلة من القوافل الطبية الكبرى والتى وصل بعضها إلى المحافظات الحدودية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توفير الرعاية الصحية وصرف الدواء بالمجان للمرضى بالقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن القوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بالجامعة.

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أوضح الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع ان القافلة قامت  بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لــ1336 مواطناً بالمجان وإجراء 25 عملية جراحية.

أضاف نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذه القوافل تأتي استكمالًا لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات، موضحًا أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع.

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من جانبه أشار الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن القافلة ضمت 13 تخصص بمشاركة 23 طبيبًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة طنطا، بمشاركة الدكتور محمد شعبان عضو  اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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اقبال كبير الأهالي قافلة جامعة طنطا الطبية بالبحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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