الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأطباء» تكرم عددًا من شهداء المهنة والأطباء المثاليين وصحفيى الملف الصحى

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

احتفلت نقابة الأطباء، اليوم، بيوم الطبيب الرابع والأربعين، وكرمت عددا من شيوخ المهنة وعددا من شهداء المهنة في جائحة كورونا.

 

وكرمت النقابة العامة للأطباء، كلاً من الدكتور وجدي أمين، مدير مستشفيات الصدر بوزارة الصحة والدكتور محمد حفني، نقيب أطباء السويس، ونقيب أطباء جنوب سيناء، والدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس والدكتورة نهي عاصم، أستاذ مساعد الصحة العامة بكلية طب قصر العيني من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والدكتور محمد رشاد، مدير مستشفي الداخلة العام والدكتور هاني فؤاد، رئيس فرع إسعاف سوهاج والدكتور عزت السعيد، رئيس فرع إسعاف الدقهلية.

 

وكرمت النقابة العامة لأطباء مصر، عددا من صحفيي الملف الطبي ومحرري ملف نقابة الأطباء، وشمل التكريم عبدالمجيد عبدالله الصحفي بجريدة عالم المال، ومحمود جودة الصحفي بجريدة روزاليوسف، ومني صموئيل الصحفية بجريدة الفجر.

 

وكانت الدكتورة إيمان سلامة قالت إن احتفالية هذا العام شملت تكريم الأطباء والطبيبات بحسب محاور مختلفة، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وكذلك سيتم تكريم أسماء شهداء النقابيين، مثل د. مايكل وجيه يوسف، عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط السابق و د.محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية السابق، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثرون العمل النقابي مثل د. أسامة عبد الحي ود.نجوى الشافعي.


من جانبها، أضافت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية أنه سيتم في يوم الطبيب، هذا العام، تكريم أسماء شيوخ المهنة الراحلين، مثل د.فاروق مراد والدكتورة رجاء طه أحمد منصور، وكذلك تكريم شيوخ المهنة مستمري العطاء، مثل الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي والدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والتوليد، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.


يذكر أنه يحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام، وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس عام 1827.

نقابة الأطباء يوم الطبيب جائحة كورونا وزارة الصحة طب القصر العيني الأطباء المثاليين

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