الحرائق تضرب وسط تكساس.. وأوامر إخلاء سريعة لمئات السكان

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على أوامر الإخلاء التي صدرت في أجزاء من عدة مقاطعات بوسط تكساس في وقت متأخر من يوم الخميس حيث عملت أطقم العمل على احتواء النيران في طقس حريق خطير، ما تغذيه الرياح القوية والظروف الجافة.

وقالت الشبكة إن حرائق الغابات ، التي اجتمعت لتشكل حريق مجمع إيستلاند ، دمرت أكثر من 380 ألف فدان.

وقالت كاري هاينز ، المتحدثة باسم خدمة الغابات في تكساس إيه آند إم ، إن أوامر الإجلاء كانت سارية المفعول لأجزاء من مقاطعات إيستلاند وبراون وكومانش ، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن. وقال مسئولون إنه تم إخلاء حوالي 475 منزلاً في جورمان، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الوطنية إنسيويب.

وبحسب إنسيويب "تم الانتهاء من عمليات الإجلاء في العديد من البلدات المتضررة ، بما في ذلك كاربون وبحيرة ليون وجورمان، والطريق السريع 6 عبر الكربون مغلق."

وقالت الشبكة إن أربعة حرائق على الأقل بدأت هذا الأسبوع تشكل المجمع، حيث قالت خدمة الغابات ليلة الخميس إن المجمع ظل محتجزًا بنسبة 0%.

وتابعت ان أجزاء من ولاية تكساس تتعرض اليوم لخطر نشوب حرائق "حرج للغاية" - وهو أعلى مستوى من التهدي، وفي بلدة رينجر الصغيرة - على بعد حوالي 10 أميال شمال شرق إيستلاند - احترقت كنيسة والعديد من المباني في وسط المدينة يوم الخميس.

وقال داريل فوكس، رئيس إدارة الإطفاء في رينجر ، "لقد كنت رئيس قسم الإطفاء هنا لمدة 40 عامًا وعندما يكون لديك شيء كهذا.. فهذا مؤلم، إنه يضر المجتمع بأسره، كانت هذه الكنيسة موجودة منذ 100 عام، وهذه أول محطة إطفاء لي عندما ذهبت للعمل لأول مرة لذا الكثير من الخسائر كان مؤلما."

وأكدت الشبكة أن طواقم صباح الجمعة طلبت دعمًا جويًا للمساعدة في مكافحة الحرائق، وقالت دائرة الغابات إن أطقم الطيران كانت متاحة للمساعدة ، لكن من المرجح أن تبقيهم الرياح العاتية على الأرض من وقت لآخر.