قسم العيون بطب أسوان ينظم اليوم العلمى الرابع بالتعاون مع جامعة طنطا

نظم قسم طب وجراحة العيون كلية طب جامعة أسوان اليوم العلمي الرابع بالتعاون مع قسم العيون كلية طب جامعة طنطا، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان.

وبحضورالدكتورأحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا، والدكتور مصطفى أدام الطيري، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى نخبة من أطباء العيون بمختلف أقسام طب العيون بالجامعات المصرية.

من ناحيته أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان أن الكلية الطب حريصة على تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية والطبية والبحثية، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، والعمل على تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب على المشاركة في كل الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع على العملية البحثية والعلمية من تبادل الخبرات التي تؤدي إلى تنمية قدرات ومهارات شباب الأطباء للوصول إلى مستوى علمي متقدم والعمل على تقديم خدمة طبية أفضل لمرضى العيون بالمستشفى الجامعي بأسوان، موضحًا أن هذا ما يهدف إليه في تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة الجديد في مجال التعليم الطبي والبحثي المستمر.

وأضاف الدكتور أحمد جبر، رئيس قسم العيون بالمستشفى الجامعي أسوان، أن اليوم العلمي يضم نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون بالجامعات المصرية ويقام اليوم العلمي الرابع على جزأين، الجزء الأول عرض ما وصل إليه قسم طب عيون جامعة أسوان من إنجازات علمية وبحثية حديثة والجديد في طرق علاج أمراض العيون وجراحتها الحديثة.

وتابع أنه يضم الجزء الثاني مناقشة النتائج الحديثة في زراعة القرنية والعمل على القضاء على قوائم الانتظار من مرضى العيون بأسوان.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أن الهدف من إقامة المؤتمرات الطبية والعلمية والبحثية والأيام العلمية هو الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الطب، خاصة جراحة العيون من التعليم المستمر لشباب الأطباء وتبادل الخبرات لتقديم رعاية صحية متطورة آمنة لمرضى العيون تتوافق مع معاييرالجودة بالمستشفى الجامعي بأسوان.