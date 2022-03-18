السيطرة على حريق فى محول كهرباء بمستشفى أسيوط الجامعى

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب بأحد محولات الكهرباء بمستشفى أسيوط الجامعي دون وقوع خسائر في الأرواح أو تضرر للمرضى.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بنشوب حريق بأحد محولات الكهرباء بمستشفى أسيوط الجامعي، ما أدى إلى انبعاث أدخنة من أحد المناور بالمستشفى دون وقوع خسائر في الأرواح أو تضرر أحد من المرضى.

وكلف محافظ أسيوط اللواء المهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة ومحمد بشير رئيس حي غرب بالانتقال إلى موقع الحريق والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم وتوفير 4 مولدات كهربائية "ديزل" كتغذية بديلة للكهرباء لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى.

وقال السكرتير العام إنه فور تلقى البلاغ تم الانتقال إلى مكان الواقعة بالمستشفى الجامعي في حضور الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمحول كهرباء بمبنى المستشفى الرئيسي وتمكنت 6 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، مؤكدًا عدم تأثر أي من الخدمات الطبية بمختلف أقسام المستشفى.

وأكد الدكتور طارق الجمال أنه تمت السيطرة على الحريق ولا خطورة على صحة وسلامة المرضى، حيث إن الحريق بعيد عن غرف المرضى والعناية المركزة وإن شحن البطاريات كاف لتشغيل العنايات المركزة خلال الساعات القادمة واستكمال سير الخدمة الطبية على نحو طبيعى.

وأكد الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحريق محدود وتحت السيطرة ويقع فى غرفة المحولات الكهربائية وهى غرفة مغلقة بمبنى المستشفى الجامعي الرئيسي وبعيد عن الاقسام الطبية وأماكن تواجد المرضى.