الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«برلمانى»: تضافر الوزارات لتوفير سلع مخفضة يؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط

النائب ناصر هدية
النائب ناصر هدية

اعتبر النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، توالي القرارات من جانب الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار وزيادة ضخ وتوفير مختلف السلع والمنتجات بالسوق- يؤكد انحيازه للمواطن البسيط واستمرار قدرته الشرائية قبيل بدء شهر رمضان المبارك.


ونوه هدية، في تصريحات له اليوم، بانطلاق معارض مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية وطرح سلع ومنتجات بأقل من 25% -30% من الأسعار التي تباع بها في السوق، وإقبال المواطنين عليها، وكذلك طرح سلع مخفضة في متناول المواطن البسيط عبر منافذ وزاراتي الزراعة والتموين وغيرهما، علاوة على توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة لتجهيز مليون وجبة غذائية مخفضة وطرحها للمواطنين الفترة القادمة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية، تصل لـ50% زيادة في معدلات الضخ، وتخفيضات تصل إلى 30%، وإنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية والمنتجات والسلع الأخرى.

 

وشدد هدية، على أن تحركات الدولة لخفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية تؤكد انحيازها للمواطن البسيط ومحاولاتها الدءوبة للتصدي للزيادات في الأسعار والمرتبطة بموجة تضخم عالمي والحرب الروسية- الأوكرانية.

 

من جانبه، وصف سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع سعره بأنه قرار شعبي ووطني بامتياز، بأنه يؤكد انحياز الرئيس السيسي لمطالب المصريين خلال الفترة الأخيرة بتقليل سعر الخبز السياحي، بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع أسعار القمح بالعالم وموجة التضخم العالمية.


ونوه نصر الله، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجددية، مشيرًا إلى أنه قرار قوي من الرئيس السيسي لضبط سعر رغيف الخبز الحر.

 

النائب ناصر هدية مجلس النواب الرئيس السيسي القرارات تخفيض الأسعار شهر رمضان قدرته الشرائية السلع والمنتجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

حافز توريد القمح.. أهم قرارات الحكومة خلال أسبوع

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن ملابس بشبرا الخيمة

«الباز»: «يناير قلبت الموازين وجعلت الصغير كبيرًا»

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب