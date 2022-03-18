«برلمانى»: تضافر الوزارات لتوفير سلع مخفضة يؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط

اعتبر النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، توالي القرارات من جانب الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار وزيادة ضخ وتوفير مختلف السلع والمنتجات بالسوق- يؤكد انحيازه للمواطن البسيط واستمرار قدرته الشرائية قبيل بدء شهر رمضان المبارك.



ونوه هدية، في تصريحات له اليوم، بانطلاق معارض مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية وطرح سلع ومنتجات بأقل من 25% -30% من الأسعار التي تباع بها في السوق، وإقبال المواطنين عليها، وكذلك طرح سلع مخفضة في متناول المواطن البسيط عبر منافذ وزاراتي الزراعة والتموين وغيرهما، علاوة على توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة لتجهيز مليون وجبة غذائية مخفضة وطرحها للمواطنين الفترة القادمة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية، تصل لـ50% زيادة في معدلات الضخ، وتخفيضات تصل إلى 30%، وإنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية والمنتجات والسلع الأخرى.

وشدد هدية، على أن تحركات الدولة لخفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية تؤكد انحيازها للمواطن البسيط ومحاولاتها الدءوبة للتصدي للزيادات في الأسعار والمرتبطة بموجة تضخم عالمي والحرب الروسية- الأوكرانية.

من جانبه، وصف سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع سعره بأنه قرار شعبي ووطني بامتياز، بأنه يؤكد انحياز الرئيس السيسي لمطالب المصريين خلال الفترة الأخيرة بتقليل سعر الخبز السياحي، بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع أسعار القمح بالعالم وموجة التضخم العالمية.



ونوه نصر الله، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجددية، مشيرًا إلى أنه قرار قوي من الرئيس السيسي لضبط سعر رغيف الخبز الحر.