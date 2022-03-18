الأمير هارى يتجنب انتقاد الملكة إليزابيث فى مذكراته

قال الكاتب الملكي أوميد سكوبي المقرب من الأمير هاري إن دوق ساسكس سيبذل قصارى جهده لعدم انتقاد الملكة إليزابيث الثانية في مذكراته القادمة.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من المقرر أن ينشر دوق ساسكس البالغ من العمر 37 عامًا، كل شيء علنًا عن علاقته مع عائلته المنفصلة عنه في مذكرات ضخمة في صفقة قيمتها 14.7 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار)، والتي من المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مؤلف كتاب "البحث عن الحرية" وهي سيرة ذاتية غير رسمية لدوقة ساسكس، إن هاري الذي يعيش حاليًا في قصره الذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار في كاليفورنيا بعد أن تخلى عن منصبه الملكي، يريد حقًا الاحتفال بحياة جدته الملكة وعلاقته بها في هذا الكتاب.

وأكدت الصحيفة أن هذه التصريحات تأتي بعد أن حذر أصدقاء الدوق من أن كتابه المحظور سيكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه زوجة والده كاميلا باركر ومن المرجح أن "يهز النظام الملكي حتى جوهره".

وتابع سكوبي"إن هاري في الواقع يبذل قصارى جهده للتأكد من عدم وجود مواد بالكتاب يمكن اعتبارها سلبية تجاه الملكة أو عهدها بأي شكل من الأشكال".

وأكد مصدر مطلع أنه بقدر ما تريد الصحافة أن يكون هذا كتابًا محترقًا وهجومًا على العائلة المالكة، فإن هذا يتعلق أكثر بقصته، وبالطبع قصته هي أكثر بكثير من مجرد سنوات قليلة من حياته كدوق ساسكس.

وأكدت الصحيفة أن العائلة المالكة شعرت بقلق عميق من قرار هاري التعاون سرًا مع كاتب الأشباح الحائز على جائزة بوليتزر جي آر مورينجر فيما وصفه ناشروه بأنه "الحساب النهائي للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تشكيله".

وتابعت أنه يقال إن الملكة والأمير تشارلز والأمير ويليام قد صدموا تمامًا بإعلان هاري المفاجئ بأنه كان يعمل سرًا على مذكراته التي لم تصدر حتى الآن.