الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البلح يبدأ من 15 جنيهًا.. أسعار ياميش رمضان فى أسواق الإسكندرية «فيديو»

اسواق الياميش بالإسكندرية
اسواق الياميش بالإسكندرية

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، شهدت أسواق الإسكندرية الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الكريم بالسلع الرمضانية، وعلى رأسها البلح والياميش بمختلف أنواعه.

ورصدت “الدستور” في بث مباشر أسعار الياميش والبلح بأنواعه المختلفة، والإقبال على السلع الرمضانية.

يقول مصطفى نظمي، أحد أصحاب محلات الياميش بشرق الإسكندرية، إن الاستعدادات للسلع الرمضانية من الياميش والبلح بدأت منذ 10 شعبان، وذلك عقب إصدار تصريح شادر العرض من المحافظة، حيث يتم عقب الحصول على التصريح افتراش جميع السلع بأنواعها وأسعارها.

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وأضاف لـ«الدستور» أن الأسعار تناسب جميع الفئات، حيث تتواجد أسعار مختلفة للبلح والياميش، مشيرًا إلى أن البلح به أصناف عديدة أشهرها سكوتي وجنديلة وتتراوح أسعار البلح بدءًا من 15 جنيها وحتى 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الياميش والسلع الرمضانية متوفرة بأكثر من نوع لكي يستطيع المواطن أن يختار السلعة المناسبة له حسب النوع والسعر.

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وتابع أن أسعار الزبيب تبدأ سعر الكيلو 60 جنيها للمصري، و80 جنيها للمستورد، وقمر الدين من 25 وحتى 45، وجوز الهند من 60 وحتى 90 للكيلو، ولفة التين الصغيرة 35جنيه، أما التين المستورد  بسعر 160 جنيها للكيلو، والمشمشية 180 جنيها، والقرصية 130، 150 جنيها للكيلو.

وأوضح أن المكسرات تبدأ من 85 جنيها للوز والبندق، و95 عين الجمل للكيلو، أما المكسرات مقشرة 160 جنيها والبندق واللوز، و200 عين الجمل، والفسدق 240 جنيها.

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أما عن السلع الأخرى لفت ضاحي السمان، أحد العاملين بمحل بيع الياميش لـ«الدستور» أن أسعار الخروب القبرصي 20 جنيها، ويوجد منه ناعم وخشن، عرق سوس 40 جنيها، الدوم 40 جنيها، العناب الأسواني 60، 100 للكيلو، فضلا عن التمور بأنواعها المختلفة منها يباع بالكيلو وآخر مغلف في علب جاهزة.

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واستكمل «نظمي» الحديث أن الياميش يتم طرحه لمدة شهر وفي منتصف رمضان نبدأ في طرح الحلويات المرتبطة بالعيد، لافتًا إلى أن هذا العام يتم طرح سلع العيد لمناسبتين عيد الفطر المبارك وعيد الأخوة الأقباط القيامة المجيد.

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شهر رمضان أسواق الإسكندرية البلح والياميش السلع الرمضانية الاستعدادات

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وائل لطفي

البابا المصرى

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