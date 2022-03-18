أوقاف القليوبية: لا طريق لمحاربة استغلال الجشعين إلا بالتعاون والتراحم

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، افتتاح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل الوزارة بافتتاح مسجد الإيمان بالحي الترفيهى بمدينة العبور، والذي يعد صرحا إسلاميا على مساحة 1000 متر، بالإضافة إلى الحديقة المحيطة به مع وجود ساحة خالية يمكن استخدامها لصلاة العيد.



كان في استقبال ضيوف الافتتاح المهندسة أمانى السعيد، والتي قامت ببناء المسجد على روح والدها المستشار السعيد كامل.

وأدى وكيل وزارة أوقاف القليوبية خطبة الجمعة والتى تناولت التكاتف وقت الأزمات، حيث أشار إلى أن تحويل القبلة كانت بمثابة أزمة استدعت الصادقين والمخلصين للحد من آثارها السلبية وفقا لقول الله تعالى "وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه"، ولعل ماحدث فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.



فيما عرف فى التاريخ بـ"غزوة العسرة " وما كان من قحط ومحنة شديدة تمثلت فى قلة الغذاء والفقر الشديد مما استدعى قائد الدولة وقتها، متمثلا فى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى استنهاض همم وعزيمة المخلصين من أبناء الدولة وقتها فيخرج سيدنا عمر بنصف ماله لتجهيز الجيش وكالعادة يسبقه الصديق أبو بكر بكل ماله .



وقال وكيل وزارة الأوقاف أين كهنة الشبكة العنكبوتية وعبدة التواصل الاجتماعي من اهتمام الرسول ببناء الجيش حتى والمسلمون في قحط وفقر، متسائلا أين هم حين يوجهون السخرية ورسائل التشويه لقيام الدولة المصرية فى بناء جيشها وتزويده بأحدث الأسلحة وأقواها.



وأضاف وكيل الوزارة لا سبيل للوقوف ضد خونة الأوطان والأديان إلا باستنهاض همم وعزيمة الأوفياء والأمناء من أبناء الوطن، ولا طريق لمحاربة استغلال المحتكرين والجشعين الذين يستغلون الأزمات، إلا بالتعاون والتراحم بين كل أطياف المجتمع وتبقى مصر بقيادتها ورموزها وجنودها حرة أبية مرفوعة الرأس.