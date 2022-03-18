ضبط 177 قضية متنوعة فى حملات بالمدن الجديدة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 177 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها "تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانى- محلات بدون ترخيص".

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.