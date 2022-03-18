«تموين الإسكندرية» تواصل حملاتها لضبط الأسعار والحفاظ على الدعم

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملاتها لضبط الأسعار، والرقابة على الأسواق والمخابز، وفق توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة؛ للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حيث شنت الإدارات حملات تموينية، قامت خلالها إدارة تموين العجمي، بحملات أسفرت عن تحرير ١٩ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز سياحى دون ترخيص، و٤ محاضر حيازة سلع غذائية دون بيانات، ومحضر لسوبر ماركت دون ترخيص، ومحضر لمحل ألوميتال دون ترخيص، ومحضرين لمخازن مواد غذائية دون ترخيص، و١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

من ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزه بحملات في نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير ٣٥ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضران لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين وسط بتحرير ٢١ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضران لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفتين، ومحضر لمخبز سياحى مخالف، و١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٠ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضران أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير ٣٥ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر لمخابز سياحية دون ترخيص، و٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضران أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما شنت إدارة تموين العامرية حملات أسفرت عن تحرير ١٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضران عدم حمل شهادات صحية، و١٦ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر لمخابز سياحية مخالفة.



فيما قامت إدارة تموين برج العرب بتحرير ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،

وتحرير ٤ محاضر ثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضران أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك بحملات أسفرت عن تحرير ٢٠ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر تجميع بلدى مدعم، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضران بيع سجائر بسعر أزيد، وعدد ١٠ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضران عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.