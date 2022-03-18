الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة» تطلق المرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين

وزيرالشباب
وزيرالشباب

 أطلقت وزارة الشباب والرياضة المرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين بمديرياتها في كافة المحافظات، وذلك حتى 19 مارس الحالي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ توصيات الملتقى الأول، الذي عقدته الوزارة، وتم خلاله إقامة دورات وورش عمل للتدريب التقني والفني فيما يخص المهارات الإعلامية، والتصوير والمونتاج، وفنون الكتابة الصحفية، من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلاً عن تنفيذ دورات تثقيف سياسي، لتوحيد الرسالة الإعلامية للهيئات والمنشأت التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفقاً للسياسة الإعلامية للدولة، وتماشياً مع "رؤية مصر 2030".

يشار إلى أنه تم عقد المرحلة الأولى من الملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضي بالمركز الأوليمبي في المعادي، بمشاركة 60 منسقًا من كافة محافظات الجمهورية، مع عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية التي تستهدف رفع الكفاءة الإعلامية للمنسقين الإعلاميين حاضر فيها مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتدريبهم على العمل الإعلامي بصورة احترافية لمنحهم الصلاحيات الفنية والإدارية؛ للقيام بمهامهم الجديدة وإنشاء مراكز إعلامية متكاملة مجهزة بكافة الإمكانات اللوجيستية.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توحيد السياسة الإعلامية والمضمون الإعلامي خلال المرحلة الراهنة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي السريع؛ ولما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وتحدث مسئولو التنسيقية عن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهدفها في تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة، من خلال مشاركة مقترحات ومشروعات وقوانين، بجانب الحوار المباشر مع المسئولين، كما تم استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صعيد انتشارها داخل المجتمع من خلال وجود مركز إعلامي متميز لتسويق كافة البرامج والأنشطة التي تنفذها التنسيقية.

وشهدت ورش العمل شرح كامل لآليات تسويق الخدمة الإعلامية، والفرق بين الاسكريبت والخبر، وعدم تكرار المعلومات بالخبر والتقرير الإعلامي، وأسس التصوير، وتعريف الكادرات المختلفة، وأسباب استخدامها بما يناسب الخدمة الإعلامية المقدمة.

وركز محتوى ورش العمل التدريبية على توضيح نموذج الاتصال، وتحديد المرسل والمستقبل للرسالة الإعلامية، والأداة المستخدمة في توصيل الرسالة، وأنواع الرسائل، والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، وإنشاء منصات على وسائل التواصل الاجتماعي وتوثيقها.

حضر فعاليات اليوم الأول كل من النائبة سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب مدير المشروع والمشرف العام التدريب، وأحمد البشبيشي عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، والإعلامي أحمد عبدالصمد عضو التنسيقية، ومؤمن سيد مدير الشئون البرلمانية للتنسيقية، والمهندس عماد رؤوف عضو التنسيقية.

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