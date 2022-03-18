الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 فى حادثى تصادم بالبحيرة

جريدة الدستور

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، في حادثين منفصلين بمركزي إيتاي البارود والدلنجات بالبحيرة.

 تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود والمصابين الدلنجات المركزى، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا بالحادثين، وتبين أن الحادث الأول وقع بدائرة مركز إيتاى البارود حيث تبين لمأمور مركز شرطة إيتاى البارود وقوع حادث إنقلاب توك توك أمام عزبة الحجارة دائرة المركز، مما أسفر عن مصرع حسن جمعة محمد جمعة 35 سنة متأثرًا بإصابته. 

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

ووقع الحادث الثانى بدائرة مركز الدلنجات، حيث تبين وقوع حادث سير بين توك توك وسيارة نقل بطريق المسين الدلنجات. 

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم: إبراهيم حمدى عبدالونيس 17 سنة وهدى أمين علام 20 سنة، وأميرة حمدى إبراهيم 18 سنة، ومحمد سعد محمد 16 سنة.

شخص حادثين مركزى إيتاى البارود الدلنجات البحيرة الجثه مشرحة مستشفى إيتاى البارود

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