الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لــ2290 فى بنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية «ننا» بمركز إهناسيا مكونة من 12عيادة في 11 تخصص "الباطنة، الأطفال، صدر، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان" وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 2290 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 85- معمل طفيليات 58- حالات الأشعة 3- استصدار 23 قرارا نفقة دولة - تحويل 12 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 112 حالة.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا" والأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطنا.

بني سويف وزارة الصحة قافلة طبية حياة كريمه المناطق الأكثر احتياجا تقديم الرعاية الصحية

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وائل لطفي

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