الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سائق سياره نقل بالمنوفيه بعد تورطه في حادث مقتل شابين

ضبط سائق سيارة نقل بالمنوفية بعد تورطه فى مقتل شابين

ضبط سائق سيارة
ضبط سائق سيارة

تمكنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن المنوفية من ضبط سائق سيارة نقل، تسبب في مقتل شابين بدائرة مركز قويسنا، أثناء محاولته الفرار والهرب من كمين المرور، الموجود على الطريق الزراعي قبل قرية إبنهس، وذلك وسط حالة من الحزن بين أهالي مدينة قويسنا لوفاة الشابين اللذين يتمتعان بأخلاق وسمعة طيبة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشابين المتوفيين هما "أشرف سليم، بكر نبيل كرته، وتمكنت القوة الأمنية المتواجدة في الكمين المروري من ضبط سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث واصطحابه لديوان مركز قويسنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح بالدفن.

البداية كانت بتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير، مأمور مركز قويسنا، يفيد مصرع شابين على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قرية ابنهس دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لبدء التحقيق في الواقعة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى قويسنا العام لمحاولة إسعافهما، ولكنهما لقيا مصرعهما على خلفية إصابتهما.

الطريق الزراعي المنوفية يوسف المرور قانون بداية

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