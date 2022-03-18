مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية تحتفل بعيد الأم الأحد

تحتفل مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، بعيد الأم، وذلك بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف من ياسر عثمان، مدير عام المكتبة، في السادسة من مساء يوم الأحد 20 من مارس الجاري بمقر المكتبة بالزمالك.

يتضمن الاحتفال ندوة بعنوان "رموز العطاء" تتحدث فيها الدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والدكتورة نبيلة عبدالمقصود، رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو المجلس القومي للمرأة.

كما يتحدث في الندوة الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس الأعلى للإعلام، والدكتورة مسعودة بوغدير، رئيس منظمة الأمل الجديد العالمية بفرنسا، والدكتورة راندا رزق، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، ومستشار وزيرة التضامن للمسئولية الاجتماعية والدعم الفني.

ويتخلل الاحتفال باقة من الفقرات الفنية تبدأ بابتهالات دينية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، من الشيخ المبتهل طارق عبدالرحمن، وفقرة غنائية لأجمل وأشهر أغانى الأم، يتغنى بها المطرب محمد وحيد، والطفلة هاجر سعيد، بمصاحبة عازف الأورج الفنان ناصر الشيباوي.

تقدم فقرات الاحتفال الإعلامية نيفين الجندي، ويختتم اليوم بتكريم كوكبة من الأمهات اللاواتي قدمن رحلة كفاح ناجحة خلال مشوار حياتهن، ويقدم لهن شهادات تقدير وبعض الهدايا الرمزية.

يتخلل الاحتفال باقة من الفقرات الفنية تبدأ بابتهالات ديني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، من الشيخ المبتهل طارق عبدالرحمن، وفقرة غنائية لأجمل وأشهر أغانى الأم، يتغنى بها المطرب محمد وحيد، والطفلة هاجر سعيد، بمصاحبة عازف الأورج الفنان ناصر الشيباوي.

تقدم فقرات الاحتفال الإعلامية نيفين الجندي، ويختتم اليوم بتكريم كوكبة من الأمهات اللاتي قدمن رحلة كفاح ناجحة خلال مشوار حياتهن، ويقدم لهن شهادات تقدير وبعض الهدايا الرمزية، ويتخلل الاحتفال باقة من الفقرات الفنية تبدأ بابتهالات دينية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.