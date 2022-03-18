مجلة عالمية تبرز جهود مصر في التحول إلى مركز للطاقة الخضراء

أبرزت مجلة «رينيوابل إنرجي» العالمية المعنية بالطاقة استثمارات مصر في مشروعات الطاقة الخضراء، قبل استضافتها للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، في ضوء البروتوكول الأخير الذي وقعته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عملاق الطاقة المتجددة النرويجية "سكاتك" لإنشاء اول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

واعتبرت المجلة العالمية أن هذا البروتوكول يدل على تعهد الدولة بتعظيم إنتاج الطاقة النظيفة منخفضة الكربون وإنشاء مركز للطاقة الخضراء، استعدادا لقمة المناخ «كوب 27» التي ستنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر من هذا العام.

وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمنشأة الهيدروجين والأمونيا الخضراء الجديدة تبلغ مليون طن سنويا، مع إمكانية زيادتها إلى 3 ملايين طن، موضحة أن المشروع الذي يتم تنفيذه في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيعمل باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة.

ونقلت المجلة عن ريمون كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية للطاقة المتجددة، قوله: «نحن فخورون بالشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتحقيق هذا المشروع المنتج للأمونيا الخضراء على نطاق واسع في مصر».

وأضاف: «نعتقد أنه لا ينبغي ادخار أي جهد لتسريع انتقال الطاقة، ويسعدنا أن نساهم في تطلع مصر إلى أن تصبح مركزًا للوقود الأخضر».

كما نقلت المجلة عن يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قوله "إن الهيئة ترحب بفرصة الشراكة مع الجهات العامة والخاصة المتميزة التي تتكاتف من أجل تطوير هذا المشروع الضخم، الذي نتطلع إلى تنفيذه خلال الأشهر المقبلة كخطوة أولى نحو اعتماد تقنية الأمونيا الخضراء وإنشاء مركز صناعي للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية للقناة والمساعدة في إنشاء مركزا للطاقة الخضراء في مصر".

وأوضحت المجلة إنه بمجرد تنفيذ عملاق الطاقة المتجددة النرويجية "سكاتك" لهذا المشروع، سيتم تأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل لتمكين تمويل المشروع بدون حق الرجوع للأمونيا الخضراء، حيث سيتم تصدير الأمونيا الخضراء بشكل أساسي إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، في ظل تزايد الطلب على الأمونيا النظيفة بشكل سريع.