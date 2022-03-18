اليوم.. انتخاب مجلس جديد لجمعية «المؤلفين والملحنين» بساقية الصاوي

تجرى في الساعة الثالثة من مساء اليوم الجمعة، انتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين (الساسيرو) بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

ويتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب، والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 15 شاعر بأوراق ترشحه، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود ووائل توفيق وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا وهم حسن اش اش، ومحمد حمدي، وحسن دنيا، وماجد عراب، وطارق فؤاد، وبهاء حسني، وحمدي حمادة، وحمدي سكر، وأمجد العطافي، ومصطفى عوض، وشريف حمدان، ووفا حسين، ومحمود الخيامي، وصلاح الشرنوبي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين، ليتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.

و كانت جمعية المؤلفين والملحنين قد وجهت الدعوة لأعضائها للمشاركة في الانتخابات، علما بأن الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول في تمام الساعة الرابعة، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره بأنفسهم (اي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عت 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو عشرين عضوا أيهما أقل.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1)، للأعضاء الحاضرين للاجتماع طبقا للمادة 27 من لائحة النظام الأساسي الجديدة.