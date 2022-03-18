كشف لغز مقتل فرد أمن بالإسكندرية وضبط المتهمة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية، وضبط مرتكبة الواقعة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها وفاة زوجها، فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة داخل الشقة سكنهما وبه 3 طعنات بالرقبة، وما قررته زوجته بأنها كانت متواجدة طرف أهليتها لحضور حفل زفاف، ولدى عودتها اكتشفت سرقة شاشة التليفزيون وبعض المتعلقات.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت بتعرفها على المجنى عليه مُنذ عدة أشهر واصطحبها المجنى عليه والتوجه لشقته وعقدها العزم على سرقة شقة المجنى عليه بأسلوب "المغافلة" وإحضارها "مقص حديدي" والتعدي به عليه، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته واستولت على "شاشة تليفزيون- مبلغ مالي - هاتف محمول وحقيبة يدوية صغيرة الحجم خاصة بزوجة المجني عليه بداخلها بعض البطاقات وبطاقة بنكية"، أرشدت عن المسروقات بمحل إقامتها.