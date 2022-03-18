«تنسيقية الأحزاب» تستقبل المستشار السياسى لسفارة اليابان فى القاهرة

استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سا كاجوتشي تاكوما، المستشار السياسي بسفارة اليابان في القاهرة، بمقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناقش اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، والمشتركات الكثيرة بين الشعبين، حيث تتميز كل من مصر واليابان بحضارة عريقة ممتدة عبر التاريخ.

كما ناقش اللقاء الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، وخطابه في البرلمان الياباني، حيث يعد أول زعيم عربي يخطب في البرلمان الياباني، وثاني زعيم إفريقي بعد نيلسون مانديلا.

وفد التنسيقية

وتناول النقاش أيضا إعجاب المصريين بتجربة المدارس اليابانية التي تم أخذ فكرتها من زيارة الرئيس السيسي لليابان، إضافة للعديد من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والتعليمية والمشتركات بين البلدين.

وتم إهداء كاجوتشي درع التنسيقية تعبيراً على العلاقات المتميزة بين مصر واليابان.

وفد التنسيقية

شارك في اللقاء أعضاء التنسيقية بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أميرة صابر، محمد عبدالعزيز، رشا أبوشقرة، هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ.