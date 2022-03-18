عدم اكتمال النصاب يؤجل «عمومية الصحفيين» لـ1 أبريل

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى الجمعة 1 أبريل 2022، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجّه الدعوة للأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020، والسنة المنتهية في 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021، وفق المادة 34 من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام أن النقابة وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفق معها تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى والعام قبل الماضي لجميع الزملاء، مشيرا إلى أن النقابة نشرت الدعوة في جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م، وما يستجد من أعمال.

ويشترط لانعقاد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية اكتمال النصاب القانوني وفقا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 بحضور ربع عدد الأعضاء +1، ويمكن المد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، تنعقد الجمعية العمومية، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تأجل للمرة الثالثة .

وكانت فتحت نقابة الصحفيين باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية العادية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك فى الدعوة الثانية لها ..