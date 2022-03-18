«متبقيات المبيدات» يختتم البرنامج التدريبي الدولي للمتخصصين من الكاميرون

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من دولة الكاميرون.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إن البرنامج التدريبي جاء في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتقديم كافة الخدمات المتاحة، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وأشارت إلى أن التدريب تم على اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة، حيث تم التدريب على طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، حيث استمر هذا التدريب على مدار شهر كامل بالمعمل تم خلاله التدريب بعدة أقسام في مجال اختبارات سلامة الغذاء وطرق التحليل المختلفة.