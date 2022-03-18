«الدفاع الروسية»: تدمير 183 طائرة بدون طيار و1406 دبابات أوكرانية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوية الروسية دمرت ست طائرات أوكرانية آخرى بدون طيار.

وقال كوناشينكوف في تصريحات - وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن القوات الروسية استهدفت أيضا 81 منشأة عسكرية أوكرانية منهم 8 مستودعات للذخيرة و4 قاذفات للصواريخ و3 مراكز للقيادة و28 موقع لتخزين المعدات العسكرية.

وأضاف كوناشينكوف، أنه تم تدمير ما مجموعه 183 طائرة بدون طيار و1406 دبابات ومركبات قتالية مدرعة و138 قاذفة صواريخ متعددة و535 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و1197 مركبة عسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية.