الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا فرنسيس يستقبل الرئيس اللبناني بالفاتيكان الاثنين المقبل

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

قال البروفيسور فريد إلياس الخازن، السفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان سيستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين 21 مارس الجاري.

وتأتي زيارة عون للفاتيكان للقاء البابا وكبار مسؤولي الكرسي الرسولي،  بعد زيارة أمين سر العلاقات مع الدول  رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر، إلى لبنان مطلع فبراير الماضي.

وكان الرئيس عون قد زار في الفاتيكان في 2017، بعد أشهر قليلة من بداية ولايته الرئاسية، التي تقترب الآن من نهايتها، وأكد البروفيسور خازن إن اهتمام الكرسي الرسولي، مثل اهتمام العالم بأسره، يتركز الآن على الحرب في أوكرانيا، لكنّ اهتمام البابا والكرسي الرسولي بالوضع في أرض الأرز لا يزال ثابتًا على كل المستويات.

و البابا فرنسيس ولد باسم خورخي ماريو بيرجوليو، هو بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013. وبحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان.
انتخب البابا فرنسيس في أعقاب مجمع انتخابي هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة ويعتبر بابا الفاتيكان أول بابا من العالم الجديد و‌أمريكا الجنوبية و‌الأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741). 
يعتبر البابا راهب، ليكون أول بابا راهب منذ غريغوري السادس عشر، وهو عضو في الرهبنة اليسوعية، ليكون بذلك أول بابا يسوعي، التي تعتبر من أكبر منظمات الكنيسة الكاثوليكية وأكثرها تأثيرًا وفاعلية. يحسب البابا على الجناح الإصلاحي، في الكنيسة، وقد شغل منصب رئيس أساقفة بيونس آيرس قبل انتخابه بابا، وكان يوحنا بولس الثاني قد منحه الرتبة الكاردينالية عام 2001. 

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