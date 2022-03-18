الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: 207 وفيات و12 ألفا و267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بولندا
بولندا

سجلت بولندا 12 ألفا و267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و207 وفيات مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.
 وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و863 ألفا و414، والوفيات إلى 113 ألفا و980 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم، أنه تم إعطاء 53 مليونا و711 ألفا و8 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن. 

وتلقى 22 مليونا و293 ألفا و936 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 71ر58 في المئة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اللقاح كورونا بولندا الوباء فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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