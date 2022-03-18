الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم 5 بعد تناولهم وجبة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 بتسمم بعد تناولهم وجبة مجهولة المصدر، وجرى نقلهم لمستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة مديرية الصحة إشارة بوصول 5 أشخاص مصابين بحالات تسمم لتناولهم وجبة مجهولة المصدر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى، وتم حجزهم تحت الملاحظة بقسم الباطنة.

وتبين إصابة (ندى . إ، 15سنة، وخالد. إ، 20 سنة، وزياد . إ  ، 10سنوات، وأمانى . م ،45 سنة، وإبراهيم . ص، 55 سنة) وجميعهم من مساكن المحرقة بمساكن الصفا بمدينة دسوق.

5 أشخاص مجهولة المصدر مستشفى دسوق العام محافظة كفر الشيخ الإسعافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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