تسمم 5 بعد تناولهم وجبة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

أصيب 5 بتسمم بعد تناولهم وجبة مجهولة المصدر، وجرى نقلهم لمستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة مديرية الصحة إشارة بوصول 5 أشخاص مصابين بحالات تسمم لتناولهم وجبة مجهولة المصدر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى، وتم حجزهم تحت الملاحظة بقسم الباطنة.

وتبين إصابة (ندى . إ، 15سنة، وخالد. إ، 20 سنة، وزياد . إ ، 10سنوات، وأمانى . م ،45 سنة، وإبراهيم . ص، 55 سنة) وجميعهم من مساكن المحرقة بمساكن الصفا بمدينة دسوق.