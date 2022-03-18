الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سهرة حمراء تنتهي بمقتل مواطن على يد سيدة بالإسكندرية

المتهمة
المتهمة

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية، وضبط مرتكبة الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها وفاة زوجها (فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة) داخل الشقة سكنهما، وبه 3 طعنات بالرقبة، وما قررته زوجته أنها كانت متواجدة طرف أهليتها لحضور حفل زفاف، ولدى عودتها اكتشفت سرقة شاشة التليفزيون وبعض المتعلقات.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت بتعرفها على المجنى عليه مُنذ عدة أشهر واصطحبها المجنى عليه والتوجه لشقته وعقدها العزم على سرقة شقة المجنى عليه بأسلوب "المغافلة" وقيامها بإحضار مقص حديدى وتعدت به عليه فأحدثت إصابته التى أودت بحياته واستيلائها على (شاشة تليفزيون – مبلغ مالى - هاتف محمول وحقيبة يدوية صغيرة الحجم خاصة بزوجة المجنى عليه بداخلها بعض البطاقات وبطاقة بنكية)، أرشدت عن المسروقات بمحل إقامتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية بالاسكندرية ربة منزل هاتف محمول الأجهزة الأمنية مساعد وزير الداخلية حفل زفاف

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وائل لطفي

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