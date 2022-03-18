الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن ينهى استعدادات تأمين مباراة الأهلى والمريخ السودانى

تأمين مباراة الأهلي
تأمين مباراة الأهلي

أنهت قوات الأمن استعدادات تأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي ستقام في الساعة السادسة مساء اليوم على استاد الأهلي والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين لاعبي الفريقين والجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وانتشر رجال الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية قبل ساعات من انطلاق المباراة الحاسمة، التي ينتظرها الجميع، لتأمين دخول وخروج اللاعبين والجماهير.

ويمتلك الأهلي 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السوداني بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

واختار الاتحاد الإفريقي الكاف طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الدولي ماجيتي نداي، في حين سيكون مساعديه هما حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان، وعيسى سا كحكم رابع، وسيكون المراقب في هذه المباراة، هو النيجيري كالي بابانجا.

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الأمن ينهى استعدادات تأمين مباراة الأهلى والمريخ السودانى

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