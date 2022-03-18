سماع أقوال المصابين في حادث دهس سيارة بفيصل

واصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، استماعهم لأقوال المصابين في حادث دهس سيارة لعدد من المواطنين، بشارع العشرين، بمنطقة فيصل، وأسفر الحادث عن إصابة ما يقرب من 10 أشخاص.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وجروح، ويتلقى المصابين العلاج، بالمستشفى، حيث ذكروا أنهم فوجئوا بسيارة يقودها شاب تصطدم بهم، وفرار قائدها هاربًا.

وقال شهود عيان إنهم حاولوا اللحاق بقائد السيارة، إلا أنه تمكن من الهرب، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والتي رصدت مشهد دهس قائد السيارة للمصابين، وفراره عقب الحادث.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة لتحديد خط سير هروب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة سرعة ضبط المتهم الهارب، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

ودهست سيارة ملاكي، عددًا من المواطنين بشارع العشرين، في منطقة فيصل بالجيزة، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 10 أشخاص، وفر قائدها هاربًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

وفحص رجال المباحث عددًا من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والتي رصدت اصطدام السيارة بالمصابين، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.