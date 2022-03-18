توقيع الكشف الطبي على 1384 مواطنا بالقافلة العلاجية المجانية في المنوفية

نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة طبية مجانية بقرية عزبة كرم بمركز أشمون والتي استمرت علي مدار يومي 16 و 17 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وبتوجيهات من الدكتور خالد جمال جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية .

وقد ضمت القافلة العلاجية تخصصات (باطنة، جراحة، أسنان، نساء، أطفال، جلدية، رمد، تنظيم أسرة)، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة عيسوى نائب المدير .

من جهتها صرحت منسق عام القوافل بالمنوفية دكتوره شيماء شفيق، بأنه تم الكشف على 1384 مواطنا، وعمل أشعة لـ 25 حالة، عمل تحاليل لـ 136 حالة، الكشف العشوائي للضغط والسكر لـ 21 حالة، وتحويل 11 حالة إلي المستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلي تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين علي القافلة العلاجية.

يأتي ذلك ضمن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول بالخدمة الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا علي مستوى الدولة .