الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مستمرة على الأسواق ومحاضر فورية للمخالفين بالبحر الأحمر

ربيع اسماعيل وكيل
ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحرالاحمر

قال المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن حملات الرقابة والمتابعة مستمرة على الأسواق طوال الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يتم المرور في أوقات مختلفة لمواجهة أي تلاعب في الأسعار للسلع، مؤكدًا أن هناك مخزون استراتيجي كافٍ بجميع السلع ولا يوجد نقص في أي مواد غذائية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر لـ"الدستور"، أن لجان الرقابة على الأسواق حررت عدد من المحاضر للمخالفين، لافتًا إلى أنه يتم تحرير محاضر فورية لمحتكري السلع والمتلاعبين في الأسعار.

من جانبه، قال المهندس أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، إن حملات مفتشي التموين تعمل في أوقات متفاوتة وتستقبل شكاوى المواطنين بشكل دائم وفحصها فور ورودها، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات صارمة بمواجهة التجَّار غير الملتزمين بالأسعار المقررة.

وأوضح الدقاق، أنه تم تدشين معارض "أهلًا رمضان" بكافة مدن البحر الأحمر، وطرح السلع بأسعار مخفضة ضمن خطة تخفيف العبء على كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع بأقل الأسعار.

وشنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، حملات مكبرة على الأسواق بمدينة الغردقة، وعدد من مدن المحافظة لضبط ومراقبة الأسعار في السوق قبل شهر رمضان المبارك، وذلك بتنظيم حملات مكثفة بمختلف المناطق والمدن بالمحافظة، بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين. 

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