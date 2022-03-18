«شكري‬»⁩ ونظيرته الإندونيسية يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين

وقع وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة "المصرية- الإندونيسية"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى جاكرتا.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان وزير الخارجية قد عقد، في وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات مع نظيرته الإندونيسية ناقشا خلالها كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم وزير الخارجية حاليا بجولة آسيوية شملت كلًا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، كما ستتضمن باكستان حيث سيشارك "شكري" في أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي/ و المقرر عقده بإسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجاري.