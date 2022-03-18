إزالة الحواجز المرورية من منطقة توسعة «الدائري» بطريق «مصر- حلوان» الزراعي

أزالت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الحواجز المرورية من منطقة أعمال توسعة الطريق الدائرى بالمنطقة أعلى طريق «مصر - حلوان» الزراعي، والتي بدأت الساعة الـ12 صباح اليوم الجمعة الموافق 18 مارس حتى الساعة الـ9 صباح اليوم، على أن تعود لاستكمال الأعمال في وقت لاحق.

وكانت الإدارة قد نشرت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الجارية في المنطقة المشار إليها، كما أجرت عدة تحويلات وهي:

- القادم من مناطق دار السلام يسلك مطلع الطريق الدائري، تجاه مناطق الأوتوستراد ومناطق القاهرة الجديدة.

- القادم من مناطق دار السلام، الدوران والعودة بطريق مصر حلوان الزراعي فميدان المطبعة فمحور الكورنيش.

- القادم من محور الكورنيش استكمال السير بمحور الكورنيش، فيساراً شارع مستشفى القوات المسلحة فميدان المطبعة فمناطق دار السلام.

- القادم من محور الكورنيش الدوران والعودة بميدان أثر النبي، فيساراً كوبرى العاشر فشارع الفسطاط فمطلع كوبرى الحضارات فيميناً محور الأوتوستراد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.