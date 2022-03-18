الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تقديم الرعاية لـ 102 ألف مواطن بالقوافل الطبية خلال أسبوعين

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ102 ألف و240 مواطن من خلال 77 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

received_976648829658426

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألف و320 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 21 ألف و322 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1093 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة  وإجراء الجراحات اللازمة  على نفقة الدولة .

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

received_506613220834938

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير  على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية،  وأنه تم توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف و497 مواطناً بمحافظة أسوان، و4آلاف و517مواطنا بأسيوط، و3 آلاف و803 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، و 2844 مواطناً بالإسماعيلية، و 684 مواطناً بالأقصر، و509 مواطنين بالبحر الأحمر، و5 آلاف و 545 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 630 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و 800 مواطناً بالدقهلية، و 940 مواطناً بالسويس، و7 آلاف و939 مواطنًا بالشرقية، و2886مواطناً بالفيوم.

received_520451406163351

وأضافت مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ10 آلاف و938 مواطناً بالقاهرة، و4 آلاف و998 مواطنًا بالقليوبية، و3 آلاف و903 مواطناً بالمنوفية، و7 آلاف و435 مواطنًا بالمنيا، و1309مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و274 مواطناً ببني سويف، و1359 مواطناً بجنوب سيناء، و3 آلاف و668 مواطن بسوهاج، و3003 مواطناً بكفر الشيخ، و2122 مواطناً بمطروح، و1722مواطناً بقنا، و7 آلاف و319 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 5 آلاف و596 مواطناً بدمياط.

received_1024145138483097
وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية والعلاجية قافلة طبية حياة كريمه ذوى الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

حبس 27 عاطلًا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القليوبية

بريطانيا: خسائر لا تقل عن 70 مليار إسترلينى حال حظر الغاز من روسيا

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لـ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة