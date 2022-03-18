76 وفاة و353 ألفًا و962 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فيتنام

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام، اليوم الجمعة، تسجيل 353 ألفا و962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و94 ألفا و869 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 76 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 41 ألفا و683 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "في إن إكسبرس" الفيتنامية.

وتعافى على مدار أمس، 135 ألفا و683 شخصا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 3 ملايين و685 ألفا و988 شخصا.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.