الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفير البريطانى يدعو مواطنيه لزيارة مصر بعد رفع الإجراءات الاحترازية

جاريث بايلى السفير
جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة

غرد جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” لدعوة مواطنيه لزيارة مصر بعد رفع الإجراءات الاحترازية.

 

وقال السفير البريطاني في القاهرة: “بشرى سارة للسائحين البريطانيين، لقد قمنا بتغير إرشادات السفر الخاصة بنا بحيث لا ننصح بعد الان بعدم السفر الا للضرورة إلى الجزء الجنوبي من جنوب سيناء والفيوم” 

.

وأضاف: "أصبح الأمر الآن أسهل من أي وقت مضى بالنسبة لمئات الآلاف من البريطانيين الذين يزورون مصر سنوياً لمشاهدة المزيد من هذا البلد المذهل".

 

وقامت حكومة المملكة المتحدة  بإلغاء  جميع قيود السفر للقادمين  إلى المملكة المتحدة،  بالنسبة لإجراءات فيروس كورونا، من إجراء اختبار فيروس كورونا، وتحديد موقع القادمين الى المملكة المتحدة، الأمر سيعزز من الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة الوافدة من السوق الإنجليزي.

وفى ذات السياق أعلنت الهيئة المصرية للتنشيط السياحى، عن أن معهد روبرت كوخ للصحة العامة بألمانيا عن إلغاء قائمة الدول العالية الخطورة التى أصدرتها ضمن تداعيات مواجهة فيروس كورونا والتى كانت من بين هذة الدول مصر.

وتعتبر ألمانيا وإنجلترا من العشرة السياحية الأولى المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، وتسعى وزارة السياحة والآثار حاليا لزيادة الحركة السياحية من السوقين الإنجليزي والألمانى.

ومن المقرر أن تقوم هيئة تنشيط السياحة بدعوة عدد من المؤثرين بالسوق الإنجليزي للقيام برحلات تعريفية إلى البحر الأحمر، للتعرف على الإجراءات الاحترازية المقامة بالمنشأت الفندقية والسياحية لنقلها إلى متابعيهم من رواد التواصل الاجتماعي، وجذب السائحين الإنجليز للقيام برحلاتهم إلى البحر الأحمر، كما تعمل الوزارة والهيئة حاليا على تنشيط الحركة السياحية من كافة الأسواق لتعويض غياب  السوقين الأوكراني والروسي. 

 جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة 
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البابا المصرى

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