مسلسلات رمضان 2022.. الأكشن والغموض والإثارة يسيطونر على برومو «ملف سرى»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل «ملف سري»، البرومو الدعائى الرسمي للعمل الذي يقوم ببطولته النجم هانى سلامة، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين؛ تمهيدا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وسيطر على البرومو، العديد من المطاردات والمواجهات، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى باستخدام تكنيك عالمي بقيادة المخرج حسن البلاسي، وذلك فى جو ملئ بالاثارة والاكشن والغموض، ويتخلله جزء رومانسي؛ وقام بعمل مونتاج البرومو فراس فهمي، وميكساچ محمد صلاح، ويتعاون «البلاسي» خلال المسلسل مع مهندس الديكور العالمي فوزى العوامري، ومهندس الصوت خالد مصطفى.

وتصدر «ملف سري» والنجم هاني سلامة، التريند ومحرك البحث جوجل، فور طرح البرومو وبوسترات النجوم المشاركين فى المسلسل؛ ويعد هذا البرومو الثانى للعمل، الذى يتصدر التريند عقب الذى طرحته منصة WATCH IT الرقمية، الأيام القليلة الماضية، وحصد نسب مشاهدات عالية أيضا فور طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، جعل رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن تفاصيل المسلسل والقنوات العارضة له.

وفى سياق متصل، يسعى المخرج حسن البلاسي، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد على قدما وساق، قبل بدء الموسم الدرامي الرمضاني، حيث يتبقى لهم حوالي 40%، من إجمالي أحداث المسلسل، خاصة أن فريق العمل بدأ تصوير الأحداث شهر يناير الماضي، وتم تصوير بعض المشاهد بالإسكندرية، إلى جانب الديكور الأساسي في القاهرة.

القنوات العارضة لـ«ملف سري»

مسلسل «ملف سري» انتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم 30 حلقة؛ ومن المقرر أن يتم عرضه على شبكة 3 قنوات فضائية هم: الحياة، وDMC، وCBC، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT” الرقمية، التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

تفاصيل مسلسل «ملف سري»

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التشويقية الأكشن الرومانسي، ويقدم 3 أشكال في عمل واحد، ويرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013 والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج مجموعة فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازى، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.