الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بالصالة الموسمية بمطار القاهرة برئاسة مصطفى الجندى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 2672 اشتبه هشام محمد حافظ مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري يحمل سبعة حقائب.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبد العزيز رئيس قسم الفحص فلاحظ وجود أجسام معتمة على هيئة سيوف.

وبالعرض على حسن حمدي مدير الحركة كلف معتز محمود رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 سيف ذوى نصل حاد داخل حقائبه.

وقرر مصطفى الجندى مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات الأمنية المختصة.

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