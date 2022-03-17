الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: الصين تفكر في تزويد روسيا بمعدات عسكرية لاستخدامها فى أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن البيت الأبيض لن يتردد في فرض "تكاليف" على الصين إذا استمرت في الدفاع عن أفعال فلاديمير بوتين، محذراً من أن بلاده قلقة من أن بكين تفكر "مباشرة في مساعدة روسيا بمعدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا".

وأضاف بلينكن، في كلمة متلفزة له اليوم الخميس، أن على الصين استخدام نفوذها الدولي للضغط على الكرملين، واصفاً بكين بأنها تحاول تصوير نفسها على أنها دولة محايدة.

وتابع بلينكن أنه سيوضح للحكومة الصينية أنها "ستتحمل مسئولية أي إجراءات تتخذها دعما للعدوان الروسي".

وشدد بلينكن على أن الصين "تتحمل المسئولية في استخدام نفوذها لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيقاف الحرب في أوكرانيا".

وقال بلينكن، إنه "بدلاً من ذلك، يبدو أن الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس من خلال رفض إدانة هذا العدوان بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد".

بلينكن الصين أوكرانيا وزير الخارجية الامريكي

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