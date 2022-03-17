قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو، لافتًا إلى أن ضبط الزيادة السكانية أصبح ضرورة باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل ثبات الحصة المائية و اتجاه الدولة نحو التوسع في مساحات الأراضي الزراعية، مشيرًا إلي أن الدولة تقوم بتعميم الري الحديث في اطار سياسة ألدولة لترشيد استهلاك المياه ".

القصير: التغيرات المناخية تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية



جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.

القصير: ضبط الزيادة السكانية ضرورة في ظل ثبات الحصة المائية

وقال وزير الزراعة، إن التغيرات المناخية أحد التحديات التي تواجهنا حيث تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية بما يؤدي إلى تآكل مساحات الأراضي الزراعية وزيادة ملوحة التربة و قد تؤدي الى التصحر في مناطق أخرى.

و قال وزير الزراعة " لدينا رؤية لمواجهة التحديات و التكيف مع التغيرات المناخية و لا شك ان تفكك الحيازة الزراعية اصبح احد ابرز المشكلات التي تواجهنا مثل لانها تنعكس بالسلب الإنتاجية و ينتج عنها صعوبة التسويق.

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن إضافة أربعة مليون فدان للرقعة الزراعية، وهو ماتم اضافته بالفعل، عبر مشروعات الاستصلاح الزراعى المختلفة، الأمر الذى يؤكد الرؤية الثاقبة والمستقبلية للرئيس السيسي، موجها التحية له علي تلك الرؤية والجهود.، حيث كانت المساحة الزراعية 6 مليون فدان وتم إضافة نحو 3.7 مليون فدان

وأضاف الحصرى، ايضا الحكومة تبذل مجهود رائع من خلال تنفيذ المشروعات الضخمة لدعم المزارع المصرى الذى يستحق منا كل التحية نظرا لأنه لم يترك فأسه رغم التحديات والأزمات التى مرت بها البلاد

وتابع، أيضا ما حدث في أزمة كورونا ولم تستطيع العديد من الدول مواجهتها، الا ان مصر لم تشهد عجز أو نقص في أى سلعة غذائية بفضل المزارعين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي سلسلة المشروعات والمبادرات التى تقوم بها الدولة منها حياه كريمة وتأهيل الترع الذى يضمن توفير وتوصيل المياه لنهايات الترع، وكذلك مبادرة تطوير الرى لتوفير كميات من المياه للزراعة