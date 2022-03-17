الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكى فى ليبيا: الوضع الحالى فى البلاد مثير للقلق

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند

قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، إن الوضع الحالي في ليبيا "مثير للقلق بالنسبة لأغلب الليبيين وأيضا مثير للحيرة، وهناك خطر الإنجرار نحو العنف".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن نورلاند قوله، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، "إننا كجهات دولية وشركاء دوليين ومتعاونين مع الجهات الوطنية هدفنا هو إيجاد آلية لإعادة الحياة للعملية السياسية وتمكين الليبيين من المشاركة في الانتخابات".

وأضاف أن "إحدى أهم الأشياء التي نعمل عليها الآن هو دورنا الرئيسي في الوقت الراهن محاولة دفع الأطراف ذات العلاقة لعدم الانجرار نحو العنف وعدم التصعيد".

وأشار نورلاند في هذا الصدد إلى أهمية الاقتراح الذي تقدمت به مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز وبعثة الدعم في ليبيا حول إيجاد قاعدة دستورية توافقية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، واصفا المقترح بأنه "مهم ويستحق الدعم".

وأكد السفير الأمريكي أهمية المسار السياسي، معربا عن أمله في الحصول على "نتائج جيدة في القريب العاجل".

السفير الامريكي في ليبيا الولايات المتحدة ليبيا ريتشارد نورلاند

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