الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الرئيس الأوكرانى يلمح إلى إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

ميخائيل بودولياك
ميخائيل بودولياك

ألمح مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك إلى إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بودولياك إنه قد يتم عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بعد الانتهاء من العمل على الاتفاقية بين البلدين.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني إلى أن تنسيق معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يستغرق مدة تتراوح بين عدة أيام و أسبوع ونصف.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

الرئيس الأوكراني الرئيس الروسي الأوكراني زيلينسكي

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