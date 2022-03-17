سفير مصر فى بولندا: نساعد من فقدوا أوراقهم ونضمنهم لدى السلطات

كشف حاتم تاج الدين، سفير مصر فى بولندا، عن أن أكثر من ألف مصرى وصلوا إلى بولندا من أوكرانيا، منذ بداية الحرب فى ٢٤ فبراير الماضى.

وقال «حاتم»، فى حواره مع «الدستور»، إن السفارة تراجع عدد العابرين المصريين يوميًا مع السلطات البولندية، وينخفض عددهم أحيانًا ويزيد فى أوقات أخرى، حسب الأحوال الأمنية فى أوكرانيا.

■ بداية.. ما مستجدات إنقاذ المصريين العالقين فى أوكرانيا؟

- يعبر المصريون من أوكرانيا إلى بولندا من خلال ٨ معابر، ونحن نتابع تدفق المصريين يوميًا. ونُصدر نصائح للمواطنين الذين يتواصلوا معنا لتسجيل عبورهم إلى الجانب البولندى، ونرشدهم إلى المنافذ الأقل ازدحامًا ليتوجهوا إليها، وذلك لتسهيل دخولهم، خاصة أن بولندا استقبلت أكثر من مليون لاجئ معظمهم من الأوكرانيين.

■ كيف تتعامل السفارة مع المصريين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية؟

- تواصلنا مع حرس الحدود ووزارة الخارجية فى بولندا، لكى نضمن استثناء المصريين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية، لنسمح لهم بإصدار وثائق سفر والعودة إلى الوطن.

يشمل الأمر من فقدوا أوراقهم أو جوازات السفر، إذ يتوجهون إلى الحدود وينجحون فى العبور، ونساعد من لم يتمكن من تجديد جوار سفره، ونوفر له هذه الخدمة.

والجانب البولندى متعاون جدًا، وقبل مساعدة من يملك صورة ضوئية فقط من جواز سفره أو بطاقته الشخصية أو أى ورقة تؤكد أنه مصرى للسماح له بالمرور ثم العودة للوطن.

كما ساعدنا من قرروا السفر على نفقتهم الخاصة، ووفرنا لهم رحلات جوية فى أقرب وقت، وكنا نطمئن عليهم باستمرار.

■ كيف يجرى التواصل مع المصريين العابرين إلى بولندا؟

- يتواصلون معنا وهم على الحدود الأوكرانية- البولندية، ونتأكد أولًا من أنهم فى أمان ونوفر لهم احتياجاتهم، ثم نقدم إرشادات العبور لهم، منها أن يتحركوا فى مجموعات وفى أوقات معينة، وبعد ذلك نستقبلهم فى بولندا.

الوضع هناك لا يزال صعبًا، فعند الحدود هناك سيارات كثيرة تنتظر، ويصل الطابور لمسافة ٢٠ كيلومترًا، لذا نحاول بقدر الإمكان توجيه المصريين للطريق الأسهل، بشكل يضمن ابتعادهم تمامًا عن أجواء الحرب.

■ كيف يجرى نقلهم من الحدود إلى أماكن الإقامة المؤقتة؟

- ننقلهم إلى العاصمة وارسو بوسائل نقل مناسبة، ونقدم لهم وجبات ونوصلهم إلى أماكن الإقامة، وهذا يجعلهم يشعرون بالأمان، وبأن الحكومة المصرية تهتم بالمواطنين وتحتضنهم.

السفارات المصرية تساند المواطنين، وتساعد أيضًا المصريين الذين يصطحبون أسرهم الأوكرانية، جميعهم يفتخر بأن وطنه يرحب به.

وهناك تعاون كبير من الشباب المصرى فى بولندا، إذ يساهمون فى نشر أرقام التواصل مع السفارة المصرية، وهنا تظهر «الشهامة المصرية».

■ وما تفاصيل الترتيبات لإعادة المواطنين إلى مصر؟

- نخصص حافلات تتحرك من وارسو، وكذلك جرى ترتيب رحلات لإجلاء المصريين من مدينة «كاتوفيستا»، كما أن هناك من كانوا يتواصلون معنا ولكنهم يبقون لدى أصداقائهم فى بولندا، لكن خارج العاصمة، وكذلك المتزوجون من أوكرانيات فيبقون لدى أسر زوجاتهم، ورغم ذلك كنا على تواصل مستمر معهم لترتيب عمليات تسفيرهم للقاهرة، عبر تطبيق «واتس آب» لملء استمارات ببياناتهم، وترتيب توصيلهم للحافلات من أجل التوجه للمطار وإجلائهم عبر الطائرات التى خصصتها الدولة.

وبلغ عدد المصريين الذين عبرو الحدود ٩١٢ مواطنًا وتمكنا من إنهاء ترتيبات ٣ طائرات إجلاء لإعادتهم لأرض الوطن.