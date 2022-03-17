«التعاون الخليجى» يعلن استضافة مشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية

أعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استضافة مشاورات "يمنية - يمنية" لإنهاء الأزمة في اليمن والانتقال إلى السلام.

وقال الحجرف، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، "إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية-يمنية في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 29 مارس الجاري وحتى 7 أبريل 2022"، داعيا كافة الأطراف اليمنية دون استثناء إلي اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في هذه المشاورات.

وأكد أن المشاورات تهدف لحل الأزمة وحث كافة الأطراف للقبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي، على أن تشمل محورًا عسكريًا وأمنيًا ومحورًا للعملية السياسية.

وأشار إلى أن هذه المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، والآليات المقترحة لتعزيز عمليات تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، فضلا عن بحث الإصلاحات الاقتصادية وإيقاف تدهور العملة اليمنية وضمان استقرار الخدمات الأساسية، وبحث محور التعافي الاجتماعي، والذي يشمل الإجراءات والخطوات اللازمة لإعادة اللحمة الاجتماعية حماية للنسيج المجتمعي.

وأكد الحجرف موقف مجلس الثابت بشأن الأزمية اليمنية، مشيرا إلى أن المجلس يسعى لاستعادة الاستقرار والأمن للشعب اليمني .