الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الخليجى» يعلن استضافة مشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية

السعودية
السعودية

أعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استضافة مشاورات "يمنية - يمنية" لإنهاء الأزمة في اليمن والانتقال إلى السلام.

وقال الحجرف، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، "إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية-يمنية في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 29 مارس الجاري وحتى 7 أبريل 2022"، داعيا كافة الأطراف اليمنية دون استثناء إلي اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في هذه المشاورات.

وأكد أن المشاورات تهدف لحل الأزمة وحث كافة الأطراف للقبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي، على أن تشمل محورًا عسكريًا وأمنيًا ومحورًا للعملية السياسية.

وأشار إلى أن هذه المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، والآليات المقترحة لتعزيز عمليات تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، فضلا عن بحث الإصلاحات الاقتصادية وإيقاف تدهور العملة اليمنية وضمان استقرار الخدمات الأساسية، وبحث محور التعافي الاجتماعي، والذي يشمل الإجراءات والخطوات اللازمة لإعادة اللحمة الاجتماعية حماية للنسيج المجتمعي.

وأكد الحجرف موقف مجلس الثابت بشأن الأزمية اليمنية، مشيرا إلى أن المجلس يسعى لاستعادة الاستقرار والأمن للشعب اليمني .

الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي السلام الرياض السعودية الأطراف اليمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

بعد 3 أيام من اختفائها.. انتشال جثمان طالبة من ترعة بكفر الشيخ

للحد من الفقر وتمكين المرأة.. تفاصيل تدشين أول معمل لقياس أثر التنمية فى مصر

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

آخرها الانفصال عن الهضبة.. مواقف أثارت الجدل حول «دينا الشربيني»

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

حوار مجتمعي لتحديد احتياجات قرية مشيرف فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة