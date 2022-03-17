«السعودى للتنمية» يختتم زيارة إندونيسيا بوضع حجر أساس جامعة مولانا

اختتم سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والوفد المرافق له، اليوم، زيارته لجمهورية إندونيسيا بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير جامعة مولانا مالك إبراهيم في إندونيسيا.

وأضاف الصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، أن المشروع يهدف إلى تمكين 25 ألف طالب سنوياً من التعليم الجامعي، حيث ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل هذا المشروع بحوالي 55 مليون دولار.

حضر حفل الختام يحيى القحطاني نائب سفير المملكة في إندونيسيا، والدكتور محمد زين الدين مدير جامعة مولانا مالك إبراهيم، وأشاد مدير الجامعة بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي في أندونيسيا لتمويل هذا المشروع الذي سيسهم في دعم التعليم باعتباره ضرورة إنمائية لبناء مجتمع مزدهر بالنمو الاجتماعي والاقتصادي نحو تنمية مستدامة.