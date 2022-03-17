الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

اللاجئين
اللاجئين

أفادت الأمم المتحدة أنه غادر أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية لكييف في 24 فبراير الماضي.

ووفقًا لما نشرته بوابة البيانات التشغيلية التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، فر غالبية اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا - أكثر من 1.9 مليون - إلى بولندا، كما سافر الأفراد إلى رومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، إن العدد الكبير من الأفراد الذين يغادرون أوكرانيا وسط الصراع يمثل "أزمة اللاجئين الأسرع نموًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أنها ستقدم 186 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين النازحين بسبب هجوم روسيا، وكان هذا علاوة على 550 مليون دولار من المساعدات التي تم إرسالها بالفعل إلى أوكرانيا في الأسبوعين الماضيين.

الامم المتحدة روسيا بولندا بوابة البيانات التشغيلية

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