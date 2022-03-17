الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب تنسيقية الشباب: منتدى «مستقبل وطن» يؤسس لمشهد سياسى ديمقراطى

النائب محمد عزمى
النائب محمد عزمى

قال النائب محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملتقى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن،  متميز من حيث الإعداد والموضوعات التي يتم طرحها والتي تهم في المقام الأول المواطن والمجتمع ككل.

 ووجه النائب محمد عزمى، التحية للمرأة المصرية، وكذلك النائبات داخل مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أنهن كن على قدر المسئولية من خلال عملهن البرلماني وما تم تقديمه من مشروعات ساهمت في تحسين الأوضاع.

وأضاف عزمى، أخص التحية أيضا لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وأوجه كل الشكر لأبطال مصر الذين قدموا أروحهم فداء للوطن.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يؤسس لمشهد سياسي ديمقراطي نفخر به جميعاً.

يذكر أن أولي فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، كانت قد انطلقت أمس الاربعاء ، وتستهدف فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان ، حول القضايا التي تهم المواطنين .

ويشارك في فعاليات المؤتمر والذي يعقد على مدار أربعة أيام عدد من وزراء الحكومة ، وعقدت ندوة أمس تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الاحمر الاحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان .

وتعقد ندوة اليوم الخميس،  بعنوان «التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية»، ويشارك فيها وزير الزراعة  السيد القصير  ونائب وزير المالية أحمد كجوك ، والمهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، والنائب عبد الهادى القصبي، نائب رئيس الحزب ، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان .

ويستكمل المنتدى فعالياته يوم السبت المقبل، بعقد ندوة تحمل عنوان «الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت» بمشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير الإسكان عاصم الجزار ووزيرة الصناعة نيفين جامع.

طرح القوات المسلحة مستقبل وطن لجنة وزير الزراعة ندوة

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وائل لطفي

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