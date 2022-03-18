الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 168 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى دمياط

إزالة حالة تعدٍ
إزالة حالة تعدٍ

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة فى حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه يتم التعامل وبحسم مع كافة التعديات على أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب وإنفاذ القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وتابعت "المحافظ" ما تم تنفيذه خلال حملات اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر، والتى أسفرت عن إزالة 9 حالة تعدٍ تابعة لولاية الموارد المائية والرى و١١ حالة أخرى تابعين لولاية حماية النيل بمركز الزرقا على مساحة ٥٥٧ متر مربع. 

وأشارت "محافظ دمياط" إلى أن إجمالى عدد الحالات المُنفذة منذ انطلاق المرحلة الثالثة بالموجة وحتى اليوم قد بلغ  ١٦٨حالة بمساحة إجمالية ١٠٠٢٣ م٢، كما شددت على رؤساء الأجهزة التنفيذية بالتصدي لأى حالة تعدى فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

دمياط إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أراضي أملاك الدولة والزراعية أملاك الدولة

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