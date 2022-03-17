تصدر اسم مسلسل "أبوالعروسة" الجزء الثالث، محركات البحث الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب تصاعد الأحداث والمواقف، ما جعل الجمهور يبحث عن المسلسل عبر منصة "جوجل"، لمعرفة المواعيد والقنوات العارضة له.

مواعيد الحلقات الجديدة من مسلسل أبوالعروسة الجزء الثالث

أعلنت مجموعة قنوات DMC التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض الموسم الثالث من مسلسل أبوالعروسة الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرض الموسم الأول والثاني 29 يناير 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً.

قنوات عرض مسلسل أبوالعروسة

وتعرض قناتا "dmc" و"dmc drama" الجزء الثالث من مسلسل أبوالعروسة، والذي يتحدث عن الكثير من القضايا العائلية والاجتماعية الهامة، والتي تهم كل فرد داخل الأسرة المصرية، لذا يتصدر المسلسل التريند منذ عرضه بجميع أجزائه.

مواعيد عرض الجزء الثالث من مسلسل أبوالعروسة

بدأ عرض الجزء الثالث من مسلسل أبوالعروسة منذ يوم 29 يناير الماضي عبر شاشة dmc و dmc دراما والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض حلقات الجزء الأول والثاني، حيث يعرض في تمام الساعة 8 ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 12:30 ظهرا عبر شاشة dmc فيما يعرض في تمام الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 8 صباحا والساعة 4 عصرا على شاشة dmc دراما.

ويرصد مسلسل أبو العروسة المشكلات الاجتماعية المختلفة داخل الأسرة المصرية، بين جيلي الآباء والأبناء، والاختلافات العصرية فيما بينهم، خاصة بعد التطورات الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة.

المسلسل يلقي ردود فعل كبيرة بين الجمهور خاصة لوجود تشابه في الشخصيات بين أبطال العمل والواقع الذي يعيش فيه أسر الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري.