بنك ناصر ينتهي من استقبال طلبات التوظيف غدا

ينتهي بنك ناصر الاجتماعي، غدا، من استقبال طلبات التقديم للوظائف التي أعلن عنها، وشملت عنه حاجته لـ(34) وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية من الحاصلين على مؤهلات عليا مختلفة وممن يجيدون اللغة الإنجليزية لسد احتياجات فروع البنك الحديثة المختلفة وإداراته ومن قاطني محافظات (القاهرة، الجيزة، المنيا، بنى سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدي عبد الرحمن العلمين بمحافظة مطروح).

وأكد البنك أنه وفقاً لشروط التقدم للإعلان وهي: -

1- أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات / الكليات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات المصرية والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس.

2- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وسوف تكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الجامعية الأعلى.

3- أن يكون المتقدم حديثي التخرج.

4- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافي نهائي (بالنسبة للذكور)، أدت الخدمة العامة او الإعفاء منها (بالنسبة للإناث).

5- أن يكون المتقدم مقيم بالمحافظة طبقاً لبطاقة الرقم القومي السارية قبل تاريخ الإعلان.

6- اجادة اللغة الإنجليزية.

على أن يُرفق بالطلب صور المستندات التالية: -

1ـ صورة شهادة التخرج.

2- صورة شهادة الميلاد مميكنة.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.

4ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور.

5ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العامة او الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

وعلى من تتوافر فيه الشروط المُشار إليها عاليه التقدم بإرسال صور من المستندات المطلوبة خلال (15) يوم من تاريخ الإعلان ويوضح المتقدم بالطلب عنوانه تفصيلياً وأرقام تليفونية للمراسلة على البريد الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية.

ولن يلتفت للطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد للإعلان أو الغير مستوفاة للشروط أو المستندات المقدمة باليد، أو المقدمة قبل الإعلان.

إجراءات التقديم

اسم الوظيفة: - مصرفي ب، مهندس ب، مهندس اتصالات.

الوصف العام للوظيفة: - مصرفي ب، مهندس ب، مهندس اتصالات.

على مستوى الفروع وإدارات البنك طبقاً للشروط التي تراها اللجنة لحاجة العمل.

المهارات الأساسية: -

أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات / الكليات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس.

• أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وسوف تكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الجامعية الأعلى.

• أن يكون المتقدم حديثي التخرج.

• أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافي نهائي (بالنسبة للذكور)، أدت الخدمة العامة او الإعفاء منها (بالنسبة للإناث).

• أن يكون المتقدم مقيم بالمحافظة طبقاً لبطاقة الرقم القومي السارية قبل تاريخ الإعلان.

• إجادة اللغة الإنجليزية.

المهارات الفنية: -

1-- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

2- إجادة مهارات التواصل الاجتماعي.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

4- اجتياز الاختبارات التحريرية المقررة والمقابلات الشخصية على أن تكون الأولوية في اجتياز المرشحين لمجموع الدرجات الأعلى للاختبارين (التحريري + المقابلة الشخصية)

سنوات الخبرة يفضل إن وجد

النوع ذكور، إناث

المؤهل بكالوريوس تجارة، بكالوريوس هندسة، بكالوريوس إعلام، بكالوريوس هندسة اتصالات، بكالوريوس علوم كمبيوتر.

التقدير تقدير عام جيد على الأقل وسوف تكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الأعلى.

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة عدد (1) بكالوريوس إعلام.

عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص مدني.

عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا وعلى دراية بأعمال التكيفات.

عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء قوى وعلى دراية بأعمال التيار الخفيف.

عدد (2) بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات خريجي جامعة (القاهرة، عين شمس).

عدد (4) بكالوريوس علوم كمبيوتر خريجي جامعة (جامعة القاهرة، عين شمس، حلوان).

عدد (1) السن تخصص لغة إنجليزية.

عدد (23) بكالوريوس تجارة موزعين على المناطق الآتية (القاهرة، الجيزة، المنيا، بنى سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدي عبد الرحمن "العلمين بمحافظة مطروح").